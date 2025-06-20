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133 бойових зіткнень за добу: у Генштабі ЗСУ розкрили деталі атак ворога

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Протягом 19 червня на фронті сталося 133 бойових зіткнень. Ворог завдав 33 авіаудари, використав 899 дронів та здійснив 3504 обстріли, що призвело до значних втрат окупантів на Покровському напрямку.

133 бойових зіткнень за добу: у Генштабі ЗСУ розкрили деталі атак ворога

Від початку доби 19 червня на фронті зафіксовано 133 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав одного ракетного та 33 авіаударів, застосувавши п’ять ракет та 32 керовані авіаційні бомби.

Також окупанти використали 899 дронів-камікадзе та здійснили 3504 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 191 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дев’ять атак на позиції наших військ в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії поблизу Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку відбулось 29 атак противника поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка. Сім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших військ в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

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На Краматорському напрямку ворог здійснив 13 атак у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 37 атак у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка та Новоукраїнка.

За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 269 окупантів, із них 171 – безповоротно. Також українські військові знищили один термінал супутникового зв’язку, вісім автомобілів, багі, квадроцикл, три мотоцикли, сім безпілотних літальних апаратів різного типу та одну станцію радіоелектронної боротьби. Два квадроцикли, мотоцикл та гармату ворога було суттєво пошкоджено

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили сім атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Перебудова, Багатир, Новосілка та Шевченко. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудару по Залізничному.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Коментуючи це рішення, глава держави зазначив, що воно було ухвалене в координації з партнерами по НАТО, при цьому "весь реальний бойовий досвід наших воїнів" мє бути реалізований в Сухопутних військах України.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Володимир Зеленський
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