133 боевых столкновений за сутки: в Генштабе ВСУ раскрыли детали атак врага

С начала суток 19 июня на фронте зафиксировано 133 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес один ракетный и 33 авиаудара, применив пять ракет и 32 управляемые авиабомбы.

Также оккупанты использовали 899 дронов-камикадзе и совершили 3504 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив девять управляемых авиабомб, а также совершил 191 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили девять атак на позиции наших войск в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия вблизи Степовой Новоселовки.

На Лиманском направлении произошло 29 атак противника вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и Григоровка. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших войск в районах Григоровки и Ивановки-Дарьевки.

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На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Часова Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблуневки, Русиного Яра и в сторону Дилеевки.

На Покровском направлении российские войска совершили 37 атак в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка и Новоукраинка.

По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 269 оккупантов, из них 171 – безвозвратно. Также украинские военные уничтожили один терминал спутниковой связи, восемь автомобилей, багги, квадроцикл, три мотоцикла, семь беспилотных летательных аппаратов различного типа и одну станцию радиоэлектронной борьбы. Два квадроцикла, мотоцикл и пушка врага были существенно повреждены - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак в районах населенных пунктов Запорожье, Перебудова, Богатырь, Новоселка и Шевченко. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар по Зализничному.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

Президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Комментируя это решение, глава государства отметил, что оно было принято в координации с партнерами по НАТО, при этом "весь реальный боевой опыт наших воинов" должен быть реализован в Сухопутных войсках Украины.

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