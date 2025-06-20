133 боевых столкновений за сутки: в Генштабе ВСУ раскрыли детали атак врага

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
17:11 • 14140 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
19 июня, 14:14 • 44229 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
19 июня, 13:56 • 63066 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
19 июня, 13:07 • 63134 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
19 июня, 11:44 • 70711 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
19 июня, 10:50 • 146660 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 68589 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 146691 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 228893 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 94374 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
57%
747мм
Популярные новости
Утечка 16 млрд паролей Apple, Facebook, Google: злоумышленники получили актуальные базы данных19 июня, 11:36 • 8522 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА19 июня, 12:22 • 118845 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 59600 просмотра
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ19 июня, 12:44 • 104955 просмотра
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 34509 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ19 июня, 12:44 • 104970 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА19 июня, 12:22 • 118859 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать19 июня, 10:50 • 146660 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 176351 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 187476 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 34521 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 59613 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 183134 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 230097 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 223922 просмотра
Актуальное
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Микоян МиГ-29
Сухой Су-24

133 боевых столкновений за сутки: в Генштабе ВСУ раскрыли детали атак врага

Киев • УНН

 • 202 просмотра

В течение 19 июня на фронте произошло 133 боевых столкновений. Враг нанес 33 авиаудара, использовал 899 дронов и совершил 3504 обстрела, что привело к значительным потерям оккупантов на Покровском направлении.

133 боевых столкновений за сутки: в Генштабе ВСУ раскрыли детали атак врага

С начала суток 19 июня на фронте зафиксировано 133 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес один ракетный и 33 авиаудара, применив пять ракет и 32 управляемые авиабомбы.

Также оккупанты использовали 899 дронов-камикадзе и совершили 3504 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив девять управляемых авиабомб, а также совершил 191 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили девять атак на позиции наших войск в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия вблизи Степовой Новоселовки.

На Лиманском направлении произошло 29 атак противника вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и Григоровка. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших войск в районах Григоровки и Ивановки-Дарьевки.

Украина хочет окончания войны, но не за счет своей независимости – Зеленский16.06.25, 17:44 • 2454 просмотра

На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Часова Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблуневки, Русиного Яра и в сторону Дилеевки.

На Покровском направлении российские войска совершили 37 атак в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка и Новоукраинка.

По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 269 оккупантов, из них 171 – безвозвратно. Также украинские военные уничтожили один терминал спутниковой связи, восемь автомобилей, багги, квадроцикл, три мотоцикла, семь беспилотных летательных аппаратов различного типа и одну станцию радиоэлектронной борьбы. Два квадроцикла, мотоцикл и пушка врага были существенно повреждены

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак в районах населенных пунктов Запорожье, Перебудова, Богатырь, Новоселка и Шевченко. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар по Зализничному.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

Президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Комментируя это решение, глава государства отметил, что оно было принято в координации с партнерами по НАТО, при этом "весь реальный боевой опыт наших воинов" должен быть реализован в Сухопутных войсках Украины.

Сіябіга: Путін пропонує посередництво у близькосхідному конфлікті, відмовляючись припинити війну в Україні19.06.25, 19:47 • 2310 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Владимир Зеленский
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9