Увесь реальний бойовий досвід повинен бути реалізований: Зеленський про призначення Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ, зазначивши, що увесь реальний бойовий досвід наших воїнів повинні бути реалізовані зараз в Сухопутних військах України. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ж я підписав указ про призначення командувача Сухопутних військ Збройних сил України - бригадного генерала Геннадія Шаповалова, який виконував завдання у Вісбадені в Німеччині. Це була координація з нашими партнерами по НАТО. Весь позитивний досвід координації та увесь реальний бойовий досвід наших воїнів повинні бути реалізовані зараз в Сухопутних військах України. Зміни потрібні і це обов’язково - сказав Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.