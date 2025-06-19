Весь реальный боевой опыт должен быть реализован: Зеленский о назначении Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение бригадного генерала Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ, отметив, что весь реальный боевой опыт наших воинов должен быть реализован сейчас в Сухопутных войсках Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же я подписал указ о назначении командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины – бригадного генерала Геннадия Шаповалова, который выполнял задачи в Висбадене в Германии. Это была координация с нашими партнерами по НАТО. Весь положительный опыт координации и весь реальный боевой опыт наших воинов должны быть реализованы сейчас в Сухопутных войсках Украины. Изменения нужны и это обязательно - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ.