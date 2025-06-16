Украина хочет окончания войны, но не за счет своей независимости – Зеленский

Украина хочет окончания войны, но не ультимативно и не за счет своей независимости. Об этом заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, передает УНН.

Мы хотим окончания войны, но не ультимативно и не за счет независимости Украины - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркивал, что Украина делает все возможное, чтобы остановить войну.

Вполне понятные шаги, сначала полное, безусловное прекращение огня, впоследствии реальная и честная дипломатия, как следствие гарантирования длительной безопасности. Сейчас всего этого нет, нет только из-за россии, потому что все усилия мира ради мира разрушаются из-за нежелания рф заканчивать эту войну - заявил Зеленский.

Дополнение

В интервью The Wall Street Journal помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что Украина потеряет больше территорий, если не согласится на ультиматумы москвы.

дмитрий песков заявлял, что вопрос о замене Стамбула на какую-то другую площадку для переговоров между россией и Украиной пока не обсуждается.

российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что рф готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина заинтересована во встрече с российской стороной на уровне президентов. Он подчеркнул, что наше государство стремится к переговорам, на которых принимаются конкретные решения.