У кремлі заявили, що мова про заміну Стамбула на інший майданчик для переговорів з Україною не йде

Питання щодо заміни Стамбула на якийсь інший майданчик для переговорів між росією та Україною наразі не обговорюється. Про це заявив прессекретар глави кремля володимира путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

Поки що мова про вибір іншого майданчика не заходила. Озвучувалися часові рамки. Точної дати продовження поки що немає - сказав пєсков.

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російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що рф готова продовжити переговори з Україною після 22 червня.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна зацікавлена у зустрічі з російською стороною на рівні президентів. Він наголосив, що наша держава прагне переговорів, на яких ухвалюються конкретні рішення. Джерело

G7 обговорить санкції проти рф, якщо путін не продовжить переговори про припинення вогню - прем'єр Британії