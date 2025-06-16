В кремле заявили, что речь о замене Стамбула на другую площадку для переговоров с Украиной не идет

Вопрос о замене Стамбула какой-либо другой площадкой для переговоров между россией и Украиной пока не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь главы кремля владимира путина дмитрий песков, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Пока речь о выборе другой площадки не заходила. Озвучивались временные рамки. Точной даты продолжения пока нет