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В кремле заявили, что речь о замене Стамбула на другую площадку для переговоров с Украиной не идет

Киев • УНН

 • 198 просмотра

песков заявил, что вопрос о замене Стамбула как площадки для переговоров между россией и Украиной не стоит.

В кремле заявили, что речь о замене Стамбула на другую площадку для переговоров с Украиной не идет

Вопрос о замене Стамбула какой-либо другой площадкой для переговоров между россией и Украиной пока не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь главы кремля владимира путина дмитрий песков, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Пока речь о выборе другой площадки не заходила. Озвучивались временные рамки. Точной даты продолжения пока нет

- сказал песков.

Дополнительно

российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что рф готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. 

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина заинтересована во встрече с российской стороной на уровне президентов. Он подчеркнул, что наше государство стремится к переговорам, на которых принимаются конкретные решения.  Источник

G7 обсудит санкции против рф, если путин не продолжит переговоры о прекращении огня - премьер Британии16.06.25, 09:49 • 1730 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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