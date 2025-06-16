В кремле заявили, что речь о замене Стамбула на другую площадку для переговоров с Украиной не идет
Киев • УНН
песков заявил, что вопрос о замене Стамбула как площадки для переговоров между россией и Украиной не стоит.
Вопрос о замене Стамбула какой-либо другой площадкой для переговоров между россией и Украиной пока не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь главы кремля владимира путина дмитрий песков, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Пока речь о выборе другой площадки не заходила. Озвучивались временные рамки. Точной даты продолжения пока нет
Дополнительно
российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что рф готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина заинтересована во встрече с российской стороной на уровне президентов. Он подчеркнул, что наше государство стремится к переговорам, на которых принимаются конкретные решения. Источник
G7 обсудит санкции против рф, если путин не продолжит переговоры о прекращении огня - премьер Британии16.06.25, 09:49 • 1730 просмотров