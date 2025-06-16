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G7 обсудит санкции против рф, если путин не продолжит переговоры о прекращении огня - премьер Британии

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Союзники G7 обсудят усиление санкций против россии, если путин будет сопротивляться призывам к прекращению огня в Украине. Зеленский принял предложение США о переговорах.

G7 обсудит санкции против рф, если путин не продолжит переговоры о прекращении огня - премьер Британии

Союзники G7 обсудят перспективу усиления санкций против россии, если владимир путин будет продолжать сопротивляться призывам к безусловному прекращению огня в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Премьер Стармер заявил, что дальнейшие действия против москвы "несомненно" станут частью переговоров на саммите G7 на этой неделе, если кремль не начнет мирные переговоры. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит G7 в Канаде.

Зеленский принял предложение США о прекращении огня и предложил провести прямые переговоры с путиным, но российский диктатор пока что не проявил желания встретиться с ним.

В разговоре с журналистами, которые путешествовали со Стармером в Кананаскис, у него спросили, ожидает ли он, что международные партнеры согласуют дополнительные санкции против россии.

К нам приедет Зеленский, так что это хорошая возможность для нас снова обсудить все как группа. Мое давнее мнение заключается в том, что нам нужно посадить россию за стол переговоров для безусловного прекращения огня. Это было не совсем просто. Но нам нужно четко понимать, что нам нужно сесть за стол переговоров, и что если этого не произойдет, санкции, несомненно, будут частью обсуждения на саммите G7

- рассказал Стармер.

Стармер вероятно, проведет переговоры с Дональдом Трампом, а также Эммануэлем Макроном, с которым он планирует создать так называемую "коалицию желающих" для направления миротворческих сил в Киев. Премьер-министр заявил журналистам, что у него "хорошие отношения" с президентом США, что "важно" во времена усиленной глобальной нестабильности.

Я уже почти шесть месяцев говорю, что мы живем в новую эру обороны и безопасности, новую эру торговли и экономики. И я думаю, что для Великобритании действительно важно играть в этом ведущую роль, и именно это я буду делать на саммите G7, разговаривая со всеми нашими партнерами в конструктивном ключе. И я очень рад, что у меня сложились хорошие отношения со всеми лидерами G7

- заявил Стармер. 

Тем временем Трамп заявил, что в субботу во время телефонного разговора он сказал путину, что война в Украине "должна закончиться".

В посте на своей платформе Truth Social лидер США написал: 

(путин) считает, как и я, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я объяснил, что его война также должна закончиться

Макрон заявил, что спросит Трампа, готов ли он ввести дополнительные санкции против рф16.06.25, 09:15 • 848 просмотров

Дополнение

российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что рф готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

 Министр иностранных дел Андрей Сыбига сообщил, что Украина заинтересована во встрече с российской стороной на уровне президентов. Он подчеркнул, что наше государство заинтересовано в переговорах, на которых принимаются решения. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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