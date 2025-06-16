Україна хоче закінчення війни, але не за рахунок своєї незалежності – Зеленський

Україна хоче закінчення війни, але не ультимативно й не за рахунок своєї незалежності. Про це заявив Зеленський під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, передає УНН.

Ми хочемо закінчення війни, але не ультимативно й не за рахунок незалежності України

Окрім того, Зеленський наголошував, що Україна робить все можливе, щоб зупинити війну.

Цілком зрозумілі кроки, спочатку повне, безумовне припинення вогню, згодом реальна та чесна дипломатія, як наслідок гарантування тривалої безпеки. Зараз всього цього немає, немає тільки через росію, тому що всі зусилля світу заради миру руйнуються через небажання рф закінчувати цю війну