Україна хоче закінчення війни, але не за рахунок своєї незалежності – Зеленський
Київ • УНН
Президент наголосив, що Україна робить все можливе для зупинення війни, але не прийме ультиматуми та не поступиться незалежністю. Він підкреслив важливість чесної дипломатії та гарантій безпеки.
Україна хоче закінчення війни, але не ультимативно й не за рахунок своєї незалежності. Про це заявив Зеленський під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, передає УНН.
Ми хочемо закінчення війни, але не ультимативно й не за рахунок незалежності України
Окрім того, Зеленський наголошував, що Україна робить все можливе, щоб зупинити війну.
Цілком зрозумілі кроки, спочатку повне, безумовне припинення вогню, згодом реальна та чесна дипломатія, як наслідок гарантування тривалої безпеки. Зараз всього цього немає, немає тільки через росію, тому що всі зусилля світу заради миру руйнуються через небажання рф закінчувати цю війну
Доповнення
В інтерв'ю The Wall Street Journal помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що Україна втратить більше територій, якщо не погодиться на ультиматуми москви.
дмитро пєсков заявляв, що питання щодо заміни Стамбула на якийсь інший майданчик для переговорів між росією та Україною наразі не обговорюється.
російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що рф готова продовжити переговори з Україною після 22 червня.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна зацікавлена у зустрічі з російською стороною на рівні президентів. Він наголосив, що наша держава прагне переговорів, на яких ухвалюються конкретні рішення.