За сутки россияне потеряли на фронте более тысячи солдат и 46 артсистем - Генштаб

За сутки 19 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1090 солдат и 46 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1009330 (+1090) человек ликвидировано

танков ‒ 10954 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 22860 (+7)

артиллерийских систем ‒ 29374 (+46)

РСЗО ‒ 1421 (+1)

средства ПВО ‒ 1188 (+1)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41299 (+70)

крылатые ракеты ‒ 3369 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52501 (+81)

специальная техника ‒ 3920 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится людской ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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