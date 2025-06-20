За сутки россияне потеряли на фронте более тысячи солдат и 46 артсистем - Генштаб
Киев • УНН
За прошедшие сутки российские войска потеряли 1090 солдат, 7 ББМ, 46 артсистем и 70 БПЛА. Общие потери врага составляют более миллиона личного состава.
За сутки 19 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1090 солдат и 46 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1009330 (+1090) человек ликвидировано
- танков ‒ 10954 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 22860 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 29374 (+46)
- РСЗО ‒ 1421 (+1)
- средства ПВО ‒ 1188 (+1)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41299 (+70)
- крылатые ракеты ‒ 3369 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52501 (+81)
- специальная техника ‒ 3920 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится людской ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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