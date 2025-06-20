Генштаб: почти треть боев сегодня - на Покровском направлении

Почти две трети из 91 боя с начала текущих суток произошли на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском, Лиманском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 20 июня, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 91. - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Елино Черниговской области; Прогресс, Великая Писаревка, Марьино, Покровка, Майское Сумской области; Лемищино Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили 18 вражеских атак, еще шесть боестолкновений продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 6 ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 116 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах Зеленого и Волчанска, три атаки еще продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили одну атаку в направлении Степной Новоселовки, боестолкновение завершено.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Сиверском направлении в районе Григоровки противник один раз атаковал позиции наших войск, боестолкновение завершено.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Белой Горы, Предтечино и Ступочек. Подразделения Сил обороны отбили все четыре атаки.

На Торецком направлении враг пять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Яблоновки. Четыре штурмовых действия захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Надеевка, Серебряное и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгорного. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили шесть штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Отрадного, Богатыря, Вольного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.

За сутки россияне потеряли на фронте более тысячи солдат и 46 артсистем - Генштаб