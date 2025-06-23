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Єрмак попередив союзників, що Київ може протриматися без західної зброї лише певний час

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не зможе довго протриматися без західної військової допомоги, попри значні втрати росії та успішні дії Сил оборони на окремих напрямках. Наразі основна увага зосереджена на Сумщині, де ворожий наступ зупинено, а Сили оборони зміцнюють оборону міста.

Єрмак попередив союзників, що Київ може протриматися без західної зброї лише певний час

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак попередив союзників України, що Київ може протриматися без західної зброї лише певний час. Про це він заявив в інтерв'ю The Times, передає УНН.

Деталі

Як пише The Times, російські війська просуваються до Сум після виведення українських військ з курської області на початку цього місяця, і путін, схоже, близький до захоплення ділянки землі в Дніпропетровській області, що стане символічною перемогою для кремля.

Єрмак визнав, що Україні "важко" на ділянках лінії фронту, але заперечив, що країна програє війну. Він сказав, що росія зазнала "величезних" втрат, а Україні все ще вдається зривати їхні атаки.

Однак, у попередженні союзникам України він сказав, що Київ може протриматися без західної зброї лише певний час.

"Це буде дуже важко зробити, якщо в певний момент у нас не буде засобів", – сказав він.

путін заявив, що у армії рф немає завдання "забрати" Суми, але він не виключає такої можливості 20.06.25, 20:01 • 3082 перегляди

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про оперативну обстановку, зокрема на напрямку, що зараз в центрі уваги: Сумщина.

"Російське угруповання тут залишається приблизно сталим – 50 тисяч. Завдяки нашим активним діям у прикордонні, в Курській та Бєлгородській областях рф противник не зміг посилити цими дивізіями і бригадами Покровський напрямок. Загрозу Сумам враховуємо, але вживаємо необхідних заходів, щоб убезпечити обласний центр. Зокрема, у складі оперативно-тактичного угруповання створена окрема група, відповідальна безпосередньо за оборону Сум та нарощення системи інженерних фортифікаційних загороджень; призначений заступник командира ОТУ з питань фортифікацій", - заявляв Сирський.

За його словами, наступальні дії ворога на даний час зупинені по рубежу Кіндратівка – Юнаківка, ситуація стабілізована. За останні тижні Сили оборони повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Курська область
Дніпропетровська область
Таймс
Збройні сили України
Андрій Єрмак
Україна
Залужний Валерій Федорович
Суми
Київ
Tesla
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