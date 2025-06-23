Потери оккупантов за сутки: 1010 военных, танк и 58 артсистем уничтожено

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1010 военных, один танк и 58 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1012500 (+1010) человек ликвидировано

танков ‒ 10965 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22872 (+5)

артиллерийских систем ‒ 29490 (+58)

РСЗО ‒ 1423 (+2)

средства ПВО ‒ 1188 (0)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41717 (+138)

крылатые ракеты ‒ 3376 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52861 (+127)

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток 22 июня на российско-украинском фронте произошло 107 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 36 раз, на Северо-Слобожанском и Курском – 17. Российские войска также нанесли многочисленные ракетные, авиационные удары и применили дроны-камикадзе.

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