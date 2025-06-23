Потери оккупантов за сутки: 1010 военных, танк и 58 артсистем уничтожено
Киев • УНН
За прошедшие сутки российские оккупанты понесли значительные потери: ликвидировано 1010 военных, один танк и 58 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июня 2025 года достигли более миллиона личного состава.
Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1010 военных, один танк и 58 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава
‒ 1012500 (+1010) человек ликвидировано
- танков ‒ 10965 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22872 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 29490 (+58)
- РСЗО ‒ 1423 (+2)
- средства ПВО ‒ 1188 (0)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41717 (+138)
- крылатые ракеты ‒ 3376 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52861 (+127)
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток 22 июня на российско-украинском фронте произошло 107 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 36 раз, на Северо-Слобожанском и Курском – 17. Российские войска также нанесли многочисленные ракетные, авиационные удары и применили дроны-камикадзе.
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