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Потери оккупантов за сутки: 1010 военных, танк и 58 артсистем уничтожено

Киев • УНН

 • 694 просмотра

За прошедшие сутки российские оккупанты понесли значительные потери: ликвидировано 1010 военных, один танк и 58 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июня 2025 года достигли более миллиона личного состава.

Потери оккупантов за сутки: 1010 военных, танк и 58 артсистем уничтожено

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1010 военных, один танк и 58 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1012500 (+1010) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10965 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 22872 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 29490 (+58)
          • РСЗО ‒ 1423 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1188 (0)
              • самолетов ‒ 416 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 41717 (+138)
                    • крылатые ракеты ‒ 3376 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 52861 (+127)

                            Данные уточняются.

                            Напомним

                            С начала суток 22 июня на российско-украинском фронте произошло 107 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 36 раз, на Северо-Слобожанском и Курском – 17. Российские войска также нанесли многочисленные ракетные, авиационные удары и применили дроны-камикадзе.

                            В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg, производящей NASAMS22.06.25, 23:41 • 3278 просмотров

                            Вита Зеленецкая

                            Вита Зеленецкая

                            Война
                            Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                            Вооруженные силы Украины
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                            Gas TTF
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