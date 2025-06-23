В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg, производящей NASAMS

В Украине открылся офис ведущего норвежского производителя вооружения Kongsberg Defence and Aerospace, в частности известного системами NASAMS, которые уже используются для защиты украинских городов от российских ракет и беспилотников. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Президента Владимира Зеленского от 22.06.2025, Министерство обороны Украины.

Сегодня был министр обороны Норвегии в Украине. Есть решение о 400 миллионах долларов в наше производство – новые инвестиции, на дроны прежде всего. Мы работаем вместе и работаем для того, чтобы создать все условия и производить ПВО в Украине, производить с партнерами, с Норвегией, шаги к этому мы делаем. Открыт уже офис в Украине одной из крупнейших европейских оборонных компаний – крупнейшей норвежской оборонной компании Kongsberg Defence and Aerospace. И максимально мы все ускоряем - сказал Глава государства.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что офис компании Kongsberg Defence and Aerospace открылся в Украине 22 июня.

Это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности систем NASAMS, которые уже стоят на защите украинских городов от российских ракет и дронов. В сотрудничестве с Kongsberg фокусируемся на развитии совместных проектов в сфере ПВО. Готовим новые решения на базе NASAMS – для усиления защиты населения и критической инфраструктуры - цитирует слова Умерова пресс-служба министерства обороны Украины.

В оборонном ведомстве отметили, что противовоздушная оборона – один из наших стратегических приоритетов.

Только в этом месяце враг совершил более 3500 запусков ракет и БпЛА. Работаем над масштабированием производства и ускорением поставок - говорится в сообщении.

"Открытие офиса - это очередной шаг в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg. Вместе будем реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря - направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером", - подчеркнул министр.

Умеров также добавил, что это открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров - над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций.

Глава Минобороны поблагодарил правительство Норвегии за финансовую поддержку, а команде Kongsberg - за доверие и готовность развивать долгосрочное сотрудничество. И отметил, что рассчитывает на практические результаты уже в ближайшее время.

Напомним

В воскресенье, 22 июня, Украину с официальным визитом посетил министр обороны Норвегии и анонсировал финансовую помощь на закупку дронов для ВСУ. Переговоры с министром обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвиком провели руководитель Минобороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.