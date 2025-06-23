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В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg, що виробляє NASAMS

Київ • УНН

 • 52 перегляди

В Україні відкрито офіс норвезької оборонної компанії Kongsberg Defence and Aerospace, відомої зокрема системами NASAMS. Готується посилення захисту населення і критичної інфраструктури від російських обстрілів.

В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg, що виробляє NASAMS

В Україні відкрився офіс провідного норвезького виробника озброєння Kongsberg Defence and Aerospace, зокрема відомого системами NASAMS, які вже використовуються для захисту українських міст від російських ракет і безпілотників. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Президента Володимира Зеленського від 22.06.2025, Міністерство оборони України

Сьогодні був міністр оборони Норвегії в Україні. Є рішення про 400 мільйонів доларів у наше виробництво – нові інвестиції, на дрони передусім. Ми працюємо разом і працюємо для того, щоб створити всі умови й виробляти ППО в Україні, виробляти з партнерами, з Норвегією, кроки до цього ми робимо. Відкрито вже офіс в Україні однієї з найбільших європейських оборонних компаній – найбільшої норвезької оборонної компанії Kongsberg Defence and Aerospace. І максимально ми все прискорюємо

- сказав Глава держави.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що офіс компанії Kongsberg Defence and Aerospace відкрився в Україні 22 червня.

Це провідний норвезький виробник озброєння, зокрема систем NASAMS, які вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів. У співпраці з Kongsberg фокусуємось на розвитку спільних проєктів у сфері ППО. Готуємо нові рішення на базі NASAMS – для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури

- цитує слова Умєрова пресслужба міністерства оборони України.

В оборонному відомстві зазначили, що протиповітряна оборона – один з наших стратегічних пріоритетів.

Лише цього місяця ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА. Працюємо над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання

- йдеться у дописі. 

"Відкриття офісу - це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. Разом реалізовуватимемо проекти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря - напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером", - наголосив міністр.

Умєров також додав, що це відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів - над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій.

Очільник Міноборони подякував уряду Норвегії за фінансову підтримку, а команді Kongsberg - за довіру та готовність розвивати довгострокову співпрацю. І зазначив, що розраховує на практичні результати вже найближчим часом.

Нагадаємо

В неділю, 22 червня, Україну з офіційним візитом відвідав міністр оборони Норвегії й анонсував фінансову допомогу на закупівлю дронів для ЗСУ. Перемовини з міністром оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвіком провели керівник Міноборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Умєров Рустем Енверович
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