В Україні з візитом міністр оборони Норвегії: оголошено про додаткові $400 млн на озброєння

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
16:24 • 13685 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
15:59 • 36560 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
15:12 • 40655 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 61491 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 156750 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 129106 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 237413 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 127792 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 139242 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 299981 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
90%
746мм
Популярнi новини
Українська DeepStrike на території рф у 15 разів перевищує витрати на ураження - Сирський22 червня, 09:02 • 35815 перегляди
Скандал у Конча-Заспі: санаторій «Жовтень» можуть віддати Кауфману - ЗМІ22 червня, 09:22 • 61059 перегляди
Фальшиве весілля у Діснейленді Парижа: британця заарештували за спробу "одружитися" з 9-річною українкою12:44 • 31986 перегляди
Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти13:42 • 119476 перегляди
Чернишов вдома: міністр національної єдності України заявив про своє повернення 15:39 • 24778 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 237373 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 299950 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 253433 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 183928 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 232968 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Ентоні Албаніз
Резніков Олексій Юрійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 62442 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 156723 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 66711 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 70321 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 76649 перегляди
Актуальне
B-2 Spirit
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
Крилата ракета
Шахед-136

В Україні з візитом міністр оборони Норвегії: оголошено про додаткові $400 млн на озброєння

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік відвідав Київ, де зустрівся з Рустемом Умєровим та Олександром Сирським. Норвегія виділить додаткові 400 мільйонів доларів на закупівлю українського озброєння.

В Україні з візитом міністр оборони Норвегії: оголошено про додаткові $400 млн на озброєння

Перемовини з міністром оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвіком провели керівник Міноборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Передає УНН із посиланням на FB-сторінку Rustem Umerov.

Деталі

До столиці України завітав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік. Під час перемовин, в яких взяли участь глава Міноборони України Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, було приділено увагу наступним аспектам:

Проєкт скандинавсько-балтійської бригади.

Міністр Сандвік підтвердив, що Норвегія планує спрямувати додаткові $400 мільйонів на закупівлю українського озброєння — для потреб наших Сил оборони.

- ідеться у дописі Умєрова. 

Міністр оборони України також вказав, що вже "почали отримувати озброєння в межах цієї ініціативи". 

Готуємо та оснащуємо наших воїнів спільно з партнерами.

Також на зустрічі з Торе Оншуус Сандвіком досягнуто згоди у подальших планах військової допомоги. Ідеться про 2026 рік - "для найфективнішої підтримки українських захисників".

Серед іншого:

Окрему увагу приділили перспективам співпраці в таких напрямках:

  • виробництво та спільні закупівлі БПЛА;
    • індустріальні проєкти в галузі ППО, радіоелектроніки, перехоплювачів;
      • передача нових комплексів NASAMS та боєприпасів, здатних збивати балістичні цілі.

        Зазначимо

        Сьогодні вдень 

        першим візитом президент Володимир Зеленський повідомив про перший офіційний візит до України міністра оборони Норвегії Торе Оншууса Сандвіка.

        Обговорили подальшу оборонну співпрацю, з акцентом на співвиробництво та інвестиції у виробництво української зброї, посилення наших ППО та бойової авіації. Норвезькі F-16 і NASAMS – це вагома складова захисту нашого неба. Цінуємо це і сподіваємося на додаткові системи.

        - повідомив президент України.

        Зеленський подякував та підкреслив, що цього року "постійна вагома військова підтримка" України збільшена до 7 млрд доларів.  

        Україна справді відчуває надійну руку допомоги Норвегії

        - ідеться у дописі на сторінці Зеленського

        Нагадаємо

        Україна планує точкові удари у відповідь на агресію росії, фіксуючи "інтелектуальний регрес" керівництва окупантів. 

        Президент України Володимир Зеленський анонсував нові міжнародні санкції проти росії та посилення внутрішньої санкційної роботи щодо осіб, які співпрацюють з рф.

        Сирський повідомив про завершення першого етапу переходу ЗСУ на корпусну систему управління22.06.25, 12:36 • 3556 переглядiв

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        Політика
        Умєров Рустем Енверович
        NASAMS
        Сирський Олександр Станіславович
        Норвегія
        Володимир Зеленський
        Україна
        F-16 Fighting Falcon
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9