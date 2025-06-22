В Україні з візитом міністр оборони Норвегії: оголошено про додаткові $400 млн на озброєння

Перемовини з міністром оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвіком провели керівник Міноборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Передає УНН із посиланням на FB-сторінку Rustem Umerov.

Деталі

До столиці України завітав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік. Під час перемовин, в яких взяли участь глава Міноборони України Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, було приділено увагу наступним аспектам:

Проєкт скандинавсько-балтійської бригади.

Міністр Сандвік підтвердив, що Норвегія планує спрямувати додаткові $400 мільйонів на закупівлю українського озброєння — для потреб наших Сил оборони. - ідеться у дописі Умєрова.

Міністр оборони України також вказав, що вже "почали отримувати озброєння в межах цієї ініціативи".

Готуємо та оснащуємо наших воїнів спільно з партнерами.

Також на зустрічі з Торе Оншуус Сандвіком досягнуто згоди у подальших планах військової допомоги. Ідеться про 2026 рік - "для найфективнішої підтримки українських захисників".

Серед іншого:

Окрему увагу приділили перспективам співпраці в таких напрямках:

виробництво та спільні закупівлі БПЛА;

індустріальні проєкти в галузі ППО, радіоелектроніки, перехоплювачів;

передача нових комплексів NASAMS та боєприпасів, здатних збивати балістичні цілі.

Зазначимо

Сьогодні вдень

першим візитом президент Володимир Зеленський повідомив про перший офіційний візит до України міністра оборони Норвегії Торе Оншууса Сандвіка.

Обговорили подальшу оборонну співпрацю, з акцентом на співвиробництво та інвестиції у виробництво української зброї, посилення наших ППО та бойової авіації. Норвезькі F-16 і NASAMS – це вагома складова захисту нашого неба. Цінуємо це і сподіваємося на додаткові системи. - повідомив президент України.

Зеленський подякував та підкреслив, що цього року "постійна вагома військова підтримка" України збільшена до 7 млрд доларів.

Україна справді відчуває надійну руку допомоги Норвегії - ідеться у дописі на сторінці Зеленського

Нагадаємо

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