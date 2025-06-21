Зеленський повідомив про підготовку нових санкцій проти росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що будуть запроваджені нові міжнародні санкції проти росії. Також буде посилено внутрішню санкційну роботу проти всіх, хто ще співпрацює з росією, пише УНН з посиланням на звернення Зеленського.

Деталі

"Будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти росії", - повідомив Зеленський.

Президент також додав, що буде активізовано внутрішню санкційну роботу в Україні, щоб кожна людина, яка ще співпрацює з росією, відчула, що це злочинна діяльність.

"Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність", - підсумував Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський заявив, що рф прагне відірвати Україну від США, щоб припинити військову допомогу та відтермінувати санкції. Він зазначив, що дипломатичні зустрічі є шансом для рф зволікати та уникати нових обмежень.

Зеленський запровадив санкції проти 55 російських юридичних осіб та 56 фізичних осіб з рф, а також кількох компаній з Китаю та підприємства з білорусі. Обмеження стосуються розробки, виробництва та постачання компонентів для БпЛА.