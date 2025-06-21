Зеленский сообщил о подготовке новых санкций против россии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые международные санкции против россии и усиление внутренней санкционной работы в отношении лиц, сотрудничающих с рф. Это происходит на фоне стремления россии оторвать Украину от США и прекратить военную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что будут введены новые международные санкции против россии. Также будет усилена внутренняя санкционная работа против всех, кто еще сотрудничает с Россией, пишет УНН со ссылкой на обращение Зеленского.
Детали
"Будут новые наши международные мероприятия для действительно ощутимых международных санкций против России", - сообщил Зеленский.
Президент также добавил, что будет активизирована внутренняя санкционная работа в Украине, чтобы каждый человек, который еще сотрудничает с Россией, почувствовал, что это преступная деятельность.
"Мы также активизируем всю санкционную работу в Украине – внутреннюю работу, чтобы каждый, кто до сих пор помогает России, или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнесы на оккупированной территории, – чтобы каждый человек почувствовал, что это абсолютно преступная деятельность", - подытожил Зеленский.
Дополнение
Владимир Зеленский заявил, что рф стремится оторвать Украину от США, чтобы прекратить военную помощь и отсрочить санкции. Он отметил, что дипломатические встречи являются шансом для РФ промедлить и избежать новых ограничений.
Зеленский ввел санкции против 55 российских юридических лиц и 56 физических лиц из рф, а также нескольких компаний из Китая и предприятия из Беларуси. Ограничения касаются разработки, производства и поставки компонентов для БПЛА.