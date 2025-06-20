Зеленський ввів санкції проти залучених до розробки та постачання російських безпілотників

Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти фізичних та юридичних осіб, які які залучені до розробки та виробництва БПЛА у росії. Про це йдеться в указі Президента №415/2025, передає УНН.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) - ідеться в указі.

Так, новий санкційний пакет - щодо осіб, які залучені до розробки та виробництва БПЛА "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", тощо, FPV-систем, осіб, які виступають постачальниками ТОВ "Алабуга Машинері", що в рф.

Також ідеться про санкції щодо тих осіб, які імпортують і постачають комплектуючі підсанкційному АТ "Кронштадт" для виробництва засобу "Бандероль", які задіяні у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

Відповідно до указу, санкції були накладені на 55 російських юридичних осіб, зокрема на:

акціонерне товариство "Аероелєктромаш";

акціонерне товариство "Ейрбург";

товариство з обмеженою відповідальністю "Аеромакс-Авіа (Юг)";

товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідноконструкторське бюро "Сокіл";

товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідноконструкторське бюро "Кулон";

товариство з обмеженою відповідальністю "Маппер".

Також введені санкції проти декількох китайських компанії:

Align Trading Co., Limited;

Shenzhen Fulin Te Trading Co;

Shandong Xinyilu International Trade Co;

Mei Xin Electronic (HK) Co;

Hadsund International Technology Limited;

Hytera Communications Limited.

Окрім того, введено санкції проти білоруського підприємства "Завод точної електромеханіки".

Відповідно до указу, санкції були накладені також на 56 фізичних осіб (громадян рф).

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