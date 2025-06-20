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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Зеленський ввів санкції проти залучених до розробки та постачання російських безпілотників

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 55 російських юридичних осіб та 56 фізичних осіб з рф, а також кількох компаній з Китаю та підприємства з білорусі. Обмеження стосуються розробки, виробництва та постачання компонентів для БПЛА.

Зеленський ввів санкції проти залучених до розробки та постачання російських безпілотників

Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти фізичних та юридичних осіб, які які залучені до розробки та виробництва БПЛА у росії. Про це йдеться в указі Президента №415/2025, передає УНН.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 червня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

- ідеться в указі.

Так, новий санкційний пакет - щодо осіб, які залучені до розробки та виробництва БПЛА "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", тощо, FPV-систем, осіб, які виступають постачальниками ТОВ "Алабуга Машинері", що в рф.

Також ідеться про санкції щодо тих осіб, які імпортують і постачають комплектуючі підсанкційному АТ "Кронштадт" для виробництва засобу "Бандероль", які задіяні у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

Відповідно до указу, санкції були накладені на 55 російських юридичних осіб, зокрема на:

  • акціонерне товариство "Аероелєктромаш";
    • акціонерне товариство "Ейрбург";
      • товариство з обмеженою відповідальністю "Аеромакс-Авіа (Юг)";
        • товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідноконструкторське бюро "Сокіл";
          • товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідноконструкторське бюро "Кулон";
            • товариство з обмеженою відповідальністю "Маппер".

              Також введені санкції проти декількох китайських компанії:

              • Align Trading Co., Limited;
                • Shenzhen Fulin Te Trading Co;
                  • Shandong Xinyilu International Trade Co;
                    • Mei Xin Electronic (HK) Co;
                      • Hadsund International Technology Limited;
                        • Hytera Communications Limited.

                          Окрім того, введено санкції проти білоруського підприємства "Завод точної електромеханіки".

                          Відповідно до указу, санкції були накладені також на 56 фізичних осіб (громадян рф).

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                          Анна Мурашко

                          Анна Мурашко

                          ПолітикаНовини Світу
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                          Gas TTF
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