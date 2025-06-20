Зеленский ввел санкции против причастных к разработке и поставке российских беспилотников

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц, которые задействованы в разработке и производстве БПЛА в россии. Об этом говорится в указе Президента №415/2025, передает УНН.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июня 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) - говорится в указе.

Так, новый санкционный пакет в отношении лиц, которые задействованы в разработке и производстве БПЛА "Герань", "Орлан-10", "SuperCam", FPV-систем и т.д., выступают поставщиками ООО "Алабуга Машинери" в рф.

Также речь идет о санкциях в отношении тех лиц, которые импортируют и поставляют комплектующие подсанкционному АО "Кронштадт" для производства средства "Бандероль", которые задействованы в схемах обхода санкций для импорта товаров двойного назначения.