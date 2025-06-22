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Сирський повідомив про завершення першого етапу переходу ЗСУ на корпусну систему управління

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Сирський заявив про завершення першого етапу переходу на корпусну систему управління. Ця реорганізація оптимізує використання військовослужбовців та створює боєздатні резерви для наступальних дій.

Сирський повідомив про завершення першого етапу переходу ЗСУ на корпусну систему управління

Перша черга армійських корпусів вже успішно пройшла бойове злагодження, отримала смуги відповідальності та визначені комплекти військ. Поступово триває повний перехід на корпусну систему управління, що покликаний підвищити ефективність дій та оптимізувати навантаження на командні структури. Про це під час пресконференції в ефірі одного з українських телеканалів повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Сирський передає УНН.

Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності й визначені комплекти військ. Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги 

- зазначив він.

Деталі

Головнокомандувач додав, що процес переходу на корпусну систему триває і йде практично без затримок.

Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, насамперед, більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які виконують бойові завдання, та створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії. Адже в глухій обороні ми сидіти не збираємося

- пояснив Сирський.

Українська DeepStrike на території рф у 15 разів перевищує витрати на ураження - Сирський22.06.25, 12:02 • 2674 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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