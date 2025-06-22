Українська DeepStrike на території рф у 15 разів перевищує витрати на ураження - Сирський

Українські операції у межах DeepStrike на території рф - одна з найсильніших сторін ЗСУ, яка своєю ефективністю в 15 разів перевищує витрати на ураження. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час пресконференції, передає УНН з посиланням на один з українських телеканалів..

Згадайте, як під час переговорів ворожа сторона запросила як одну з умов, щоб ми не завдавали удари по їхній нафтопереробній промисловості. Це свідчить тільки про те, що наші удари дійсно ефективні - сказав Сирський.

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За його словами, Україна буде продовжувати DeepStrike (ураження по території Росії), зокрема будуть нарощуватись масштаби та глибина.

За напрямком DeepStrike розвиваємо і дронову, й ракетну програми: будемо продовжувати ураження по території росії, нарощувати масштаби та глибину. Загалом, DeepStrike – одна із найсильніших наших сторін, де ми маємо ефективність, яка в 15 разів переважає наші затрати на ураження.

Нагадаємо

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території рф - уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей - потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА. Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.

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