Українська DeepStrike на території рф у 15 разів перевищує витрати на ураження - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські операції DeepStrike на території рф у 15 разів перевищують витрати на ураження. Україна продовжуватиме ці удари, нарощуючи їх масштаби та глибину.
Українські операції у межах DeepStrike на території рф - одна з найсильніших сторін ЗСУ, яка своєю ефективністю в 15 разів перевищує витрати на ураження. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час пресконференції, передає УНН з посиланням на один з українських телеканалів..
Згадайте, як під час переговорів ворожа сторона запросила як одну з умов, щоб ми не завдавали удари по їхній нафтопереробній промисловості. Це свідчить тільки про те, що наші удари дійсно ефективні
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За його словами, Україна буде продовжувати DeepStrike (ураження по території Росії), зокрема будуть нарощуватись масштаби та глибина.
За напрямком DeepStrike розвиваємо і дронову, й ракетну програми: будемо продовжувати ураження по території росії, нарощувати масштаби та глибину. Загалом, DeepStrike – одна із найсильніших наших сторін, де ми маємо ефективність, яка в 15 разів переважає наші затрати на ураження.
Нагадаємо
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території рф - уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей - потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА. Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.
Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни03.05.25, 09:01 • 241212 переглядiв