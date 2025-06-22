Українська DeepStrike на території рф у 15 разів перевищує витрати на ураження - Сирський

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
Ексклюзив
07:59 • 3970 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 39550 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 74211 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 128170 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 93514 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 124387 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 227151 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 190989 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 93161 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 95772 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.6м/с
59%
748мм
Популярнi новини
росіяни утримують десятки українців у підвалі біля кордону з Грузією: ЗМІ дізналися шокуючі деталі21 червня, 23:51 • 22805 перегляди
Іран уникнув збитків від ударів США, заздалегідь вивізши матеріали з ядерних об'єктів - ВВС22 червня, 02:28 • 4964 перегляди
Удар США по Ірану: з'явилась реакція Ізраїлю22 червня, 02:59 • 6830 перегляди
Мешканка Київщини організувала мережу проституції у Сумах: подробиці05:47 • 9450 перегляди
Іран заявив після удару США, що справжня війна "починається прямо зараз" - ЗМІ06:07 • 7812 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 128172 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 227152 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 190990 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 122108 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 171437 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 24156 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 39554 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 33708 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 39534 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 47885 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Українська DeepStrike на території рф у 15 разів перевищує витрати на ураження - Сирський

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські операції DeepStrike на території рф у 15 разів перевищують витрати на ураження. Україна продовжуватиме ці удари, нарощуючи їх масштаби та глибину.

Українська DeepStrike на території рф у 15 разів перевищує витрати на ураження - Сирський

Українські операції у межах DeepStrike на території рф - одна з найсильніших сторін ЗСУ, яка своєю ефективністю в 15 разів перевищує витрати на ураження. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час пресконференції, передає УНН з посиланням на один з українських телеканалів..

Згадайте, як під час переговорів ворожа сторона запросила як одну з умов, щоб ми не завдавали удари по їхній нафтопереробній промисловості. Це свідчить тільки про те, що наші удари дійсно ефективні

- сказав Сирський.

Деталі

За його словами, Україна буде продовжувати DeepStrike (ураження по території Росії), зокрема будуть нарощуватись масштаби та глибина.

За напрямком DeepStrike розвиваємо і дронову, й ракетну програми: будемо продовжувати ураження по території росії, нарощувати масштаби та глибину. Загалом, DeepStrike – одна із найсильніших наших сторін, де ми маємо ефективність, яка в 15 разів переважає наші затрати на ураження.

Нагадаємо

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території рф - уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей - потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА. Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни03.05.25, 09:01 • 241212 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Сирський Олександр Станіславович
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9