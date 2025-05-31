рф активізувалася на Запорізькому напрямку, триває операція України на курському напрямку - Сирський
Київ • УНН
росіяни активізувалися на Запорізькому напрямку, де наступають. Триває операція ЗСУ на курському напрямку, де ворог тримає найкращі частини.
росіяни значно активізувалися на Запорізькому напрямку, де проводять активні наступальні дії. Триває операція Сил оборони на курському напрямку. Ворог тримає там свої найкращі частини, які планував задіяти на сході. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, пише УНН.
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Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності Збройних Сил України у травні 2025 року.
Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з рф районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії
За його словами, Сили оборони вживають заходів для підвищення стійкості оборони українських військ шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводяться, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, у тому числі і на території країни-агресора.
Триває операція наших сил на Курському напрямку. Ворог тримає тут свої найкращі частини, які планував задіяти на сході. Силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат та захищати наші північні кордони
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Окрім того, Сирський повідомив, що Україна максимально нищить ворога ще на підході до українських позицій. Активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи — завдаємо окупантам комплексного вогневого ураження. Тільки за травень, станом на 31 число, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу.
Знищуємо ворога та його оборонний потенціал і у глибокому тилу. Так, засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території рф - уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей - потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА. Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними
Сирський наголосив, що продовжується планова робота з переходу Сил оборони на корпусну систему.
"Це дозволить підвищити якість управління військами та посилить контроль за станом та ефективністю застосування бойових бригад", - пояснив він.
Також він заслухав пропозиції керівників органів військового управління щодо розв’язання проблемних питань і посилення Сил оборони України.
"Визначив відповідні завдання", - додав Сирський.
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