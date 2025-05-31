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рф активизировалась на Запорожском направлении, продолжается операция Украины на курском направлении - Сырский

Киев • УНН

 • 428 просмотра

россияне активизировались на Запорожском направлении, где наступают. Продолжается операция ВСУ на курском направлении, где враг держит лучшие части.

рф активизировалась на Запорожском направлении, продолжается операция Украины на курском направлении - Сырский

россияне значительно активизировались на Запорожском направлении, где проводят активные наступательные действия. Продолжается операция Сил обороны на курском направлении. Враг держит там свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, пишет УНН.

Детали

Сырский провел итоговое совещание по результатам деятельности Вооруженных Сил Украины в мае 2025 года.

Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с рф районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия

- сообщил Сырский.

По его словам, Силы обороны принимают меры для повышения устойчивости обороны украинских войск путем усиления резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника. Проводятся, в частности, и активные действия для улучшения тактического положения, в том числе и на территории страны-агрессора.

Продолжается операция наших сил на Курском направлении. Враг держит здесь свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке. Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и защищать наши северные границы

- заявил Сырский.

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Кроме того, Сырский сообщил, что Украина максимально уничтожает врага еще на подходе к украинским позициям. Активно работает артиллерия, авиация, беспилотные системы - наносим оккупантам комплексное огневое поражение. Только за май, по состоянию на 31 число, российские оккупанты потеряли более 34 тысяч личного состава.

Уничтожаем врага и его оборонный потенциал и в глубоком тылу. Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории рф - поражены военные объекты, подорваны возможности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей - мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА. В то же время противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними

- отметил Сырский.

Сырский подчеркнул, что продолжается плановая работа по переходу Сил обороны на корпусную систему.

"Это позволит повысить качество управления войсками и усилит контроль за состоянием и эффективностью применения боевых бригад", - пояснил он.

Также он заслушал предложения руководителей органов военного управления по решению проблемных вопросов и усилению Сил обороны Украины.

"Определил соответствующие задачи", - добавил Сырский.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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