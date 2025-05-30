Нехватка дронов в бригадах: директор Агентства оборонных закупок объяснил в чем проблема

Несмотря на увеличение контрактования БПЛА, поступают нередкие сигналы о ненадлежащем обеспечении бригад дронами. Проблема заключается в том, что дроны, которые заказывают подразделения, поступают поздно. Об этом заявил директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Проблема заключается в том, что те дроны, которые заказывают подразделения, они поступают с очень большим лагом, то есть поздно. Они их заказывают, например, сегодня, а могут получить их через три месяца, могут через полгода от того, как они их заказали. Также иногда они получают не то, что они заказывали. Например, если сегодня подразделение находится на одном направлении и там актуальны одни частоты, через некоторое время подразделение может быть перемещено на другое направление и там актуальны уже другие частоты. А дроны он получит такие, которые заказал еще на предыдущем месте дислокации - рассказал Жумадилов.

Поэтому по его словам, это означает, что несмотря на то, что значительно кратно увеличены объемы контрактования и поставки дронов, все равно потребитель не получает то, что он хочет в достаточном количестве и качестве.

Так, Жумадилов писал в Facebook, что в текущем году за пять месяцев работы АОЗ законтрактовал в три раза больше БПЛА, чем за весь прошлый год.

Поставлено товаров почти вдвое больше. В то же время поступают нередкие сигналы о ненадлежащем обеспечении бригад дронами - заявил он.

Жумадилов подчеркнул, что значит проблема в структуре.

Значит проблема не объема, а структуры. Над структурой мы пытаемся работать, чтобы ее изменить, для того, чтобы решить это - заявил Жумадилов.

Жумадилов в Facebook сообщал, что на днях была проведена презентация обновленной модели закупок БПЛА для производителей и представлено пошаговое объяснение, как дальше будет развиваться соответствующее направление закупок. По его словам, речь идет о трех основных моделях:

Конкурентная закупка в электронной системе Prozorro для дронов через инструмент рамки. Уже разработаны соответствующие тактико-технические характеристики, которые сейчас проходят обсуждение с военными и участниками рынка;

Заключение контрактов, заказы по которым будут формировать боевые подразделения напрямую у производителей. По сути, соответствующая цифровая среда DOT-Chain Defence станет маркетплейсом дронов, которые покупаются централизованно за средства государственного бюджета. Подразделения будут иметь больше гибкости, а сроки доставки сокращаются до считанных недель;

Плановый таймлайн: первые запросы ценовых предложений FPV-дронов в рамках рамочных соглашений на Prozorro - июнь; запуск DOT-Chain Defence в нескольких пилотных подразделениях для заказа FPV-дронов - июнь. Дальнейшее масштабирование - III квартал 2025 - написал Жумадилов.

третья модель - текущая. Спецификацию на закупку конкретных беспилотных средств формируют военные, доводят ее до контрактования АОЗ.

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Дополнение

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