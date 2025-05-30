Нестача дронів у бригад: директор Агенції оборонних закупівель пояснив в чому проблема

Попри збільшення законтрактування БПЛА, надходять непоодинокі сигнали щодо неналежного забезпечення бригад дронами. Проблема полягає в тому, що дрони, які замовляють підрозділи надходять запізно. Про це заявив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Проблема полягає в тому, що ті дрони, які замовляють підрозділи, вони надходять з дуже великим лагом, тобто запізно. Вони їх замовляють, наприклад, сьогодні, а можуть отримати їх за три місяці, можуть за пів року від того, як вони їх замовили. Також іноді вони отримують не те, що вони замовляли. Наприклад, якщо сьогодні підрозділ знаходиться на одному напрямку й там актуальні одні частоти, через певний час підрозділ може бути переміщений на інший напрямок й там актуальні вже інші частоти. А дрони він отримає такі, які замови ще на попередньому місці дислокації