Нестача дронів у бригад: директор Агенції оборонних закупівель пояснив в чому проблема
Київ • УНН
Закупівельні агенції збільшили обсяги закупівлі дронів, але бригади отримують їх із запізненням. Часто вони отримують не те, що замовляли, через зміни потреб на різних напрямках.
Попри збільшення законтрактування БПЛА, надходять непоодинокі сигнали щодо неналежного забезпечення бригад дронами. Проблема полягає в тому, що дрони, які замовляють підрозділи надходять запізно. Про це заявив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Проблема полягає в тому, що ті дрони, які замовляють підрозділи, вони надходять з дуже великим лагом, тобто запізно. Вони їх замовляють, наприклад, сьогодні, а можуть отримати їх за три місяці, можуть за пів року від того, як вони їх замовили. Також іноді вони отримують не те, що вони замовляли. Наприклад, якщо сьогодні підрозділ знаходиться на одному напрямку й там актуальні одні частоти, через певний час підрозділ може бути переміщений на інший напрямок й там актуальні вже інші частоти. А дрони він отримає такі, які замови ще на попередньому місці дислокації
Тому за його словами, це означає, що попри те, що значно кратно збільшено обсяги контрактування та постачання дронів, все одно споживач не отримує те, що він хоче у достатній кількості та якості.
Так, Жумаділов писав у Facebook, що у поточному році за п'ять місяців роботи АОЗ законтрактував втричі більше БПЛА, ніж за весь минулий рік.
Поставлено товарів майже вдвічі більше. Водночас надходять непоодинокі сигнали щодо неналежного забезпечення бригад дронами
Жумаділов наголосив, що значить проблема в структурі.
Значить проблема не обсягу, а структури. Над структурою ми намагаємося працювати, щоб її змінити, для того, щоб вирішити це
Жумаділов у Facebook повідомляв, що днями була проведена презентація оновленої моделі закупівель БПЛА для виробників та представлено покрокове пояснення, як далі розвиватиметься відповідний напрям закупівель. За його словами, йдеться про три основні моделі:
- Конкурентна закупівля в електронній системі
Prozorro для дронів через інструмент рамки. Уже розроблені відповідні
тактико-технічні характеристики, що наразі проходять обговорення з військовими
та учасниками ринку;
- Укладання контрактів, замовлення за якими
формуватимуть бойові підрозділи напряму у виробників. По суті, відповідне
цифрове середовище DOT-Chain Defence стане маркетплейсом дронів, що купуються
централізовано за кошти державного бюджету. Підрозділи матимуть більше гнучкості,
а терміни доставки скорочуються до лічених тижнів;
Плановий таймлайн: перші запити цінових пропозицій FPV-дронів у межах рамкових угод на Prozorro - червень; запуск DOT-Chain Defence у кількох пілотних підрозділах для замовлення FPV-дронів - червень. Подальше масштабування - ІІІ квартал 2025
- третя модель - поточна. Специфікацію на закупівлю
конкретних безпілотних засобів формують військові, доводять її до
контрактування АОЗ.
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