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Силы обороны взяли в плен 10 оккупантов на курском направлении

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Украинские десантники совместно с другими подразделениями взяли в плен 10 российских военных на Курском направлении. Оккупанты жалуются на жестокое обращение в собственных частях.

Силы обороны взяли в плен 10 оккупантов на курском направлении

Десантники взяли в плен десять военнослужащих российской армии на курском направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

российские солдаты сдаются, потому что издевательства в частях — хуже плена. Воины – десантники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих армии рф на курском направлении. В своих подразделениях на территории рф, к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы

- говорится в сообщении.

Отмечается, что пленным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Пленные могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.

Дополнение

Представитель ОТУВ "Северск" сообщал, что российские оккупанты имеют определенные накопления на территории курской области в рф и пытаются расширять зону активных боевых действий. Однако украинские военные максимально уничтожают врага и не дают им продвигаться в глубь территории Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Курская область
Вооруженные силы Украины
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