Силы обороны взяли в плен 10 оккупантов на курском направлении
Киев • УНН
Украинские десантники совместно с другими подразделениями взяли в плен 10 российских военных на Курском направлении. Оккупанты жалуются на жестокое обращение в собственных частях.
Десантники взяли в плен десять военнослужащих российской армии на курском направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
российские солдаты сдаются, потому что издевательства в частях — хуже плена. Воины – десантники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих армии рф на курском направлении. В своих подразделениях на территории рф, к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы
Отмечается, что пленным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Пленные могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.
Дополнение
Представитель ОТУВ "Северск" сообщал, что российские оккупанты имеют определенные накопления на территории курской области в рф и пытаются расширять зону активных боевых действий. Однако украинские военные максимально уничтожают врага и не дают им продвигаться в глубь территории Украины.