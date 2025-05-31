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Сили оборони взяли в полон 10 окупантів на курському напрямку

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Українські десантники спільно з іншими підрозділами взяли в полон 10 російських військових на Курському напрямку. Окупанти скаржаться на жорстоке поводження у власних частинах.

Сили оборони взяли в полон 10 окупантів на курському напрямку

Десантники взяли у полон десятьох військовослужбовців російської армії на курському напрямку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

російські солдати здаються, бо знущання в частинах — гірші за полон. Воїни – десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії рф на курському напрямку. У своїх підрозділах на території рф, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Полонені можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

Доповнення

Речник ОТУВ "Сіверськ" повідомляв, що російські окупанти мають певні накопичення на території курської області у рф та намагаються розширювати зону активних бойових дій. Проте українські військові максимально знищують ворога та не дають їм просуватися в глиб території України.

Анна Мурашко

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