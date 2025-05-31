Сили оборони взяли в полон 10 окупантів на курському напрямку
Київ • УНН
Українські десантники спільно з іншими підрозділами взяли в полон 10 російських військових на Курському напрямку. Окупанти скаржаться на жорстоке поводження у власних частинах.
Десантники взяли у полон десятьох військовослужбовців російської армії на курському напрямку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
російські солдати здаються, бо знущання в частинах — гірші за полон. Воїни – десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії рф на курському напрямку. У своїх підрозділах на території рф, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози
Зазначається, що полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Полонені можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.
Доповнення
Речник ОТУВ "Сіверськ" повідомляв, що російські окупанти мають певні накопичення на території курської області у рф та намагаються розширювати зону активних бойових дій. Проте українські військові максимально знищують ворога та не дають їм просуватися в глиб території України.