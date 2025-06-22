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Украинская DeepStrike на территории рф в 15 раз превышает затраты на поражение - Сырский

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские операции DeepStrike на территории рф в 15 раз превышают затраты на поражение. Украина будет продолжать эти удары, наращивая их масштабы и глубину.

Украинская DeepStrike на территории рф в 15 раз превышает затраты на поражение - Сырский

Украинские операции в рамках DeepStrike на территории рф - одна из сильнейших сторон ВСУ, которая своей эффективностью в 15 раз превышает затраты на поражение. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на один из украинских телеканалов..

Вспомните, как во время переговоров вражеская сторона запросила в качестве одного из условий, чтобы мы не наносили удары по их нефтеперерабатывающей промышленности. Это свидетельствует только о том, что наши удары действительно эффективны

- сказал Сырский.

Детали

По его словам, Украина будет продолжать DeepStrike (поражения по территории россии), в частности будут наращиваться масштабы и глубина.

По направлению DeepStrike развиваем и дроновую, и ракетную программы: будем продолжать поражения по территории россии, наращивать масштабы и глубину. В целом, DeepStrike – одна из сильнейших наших сторон, где мы имеем эффективность, которая в 15 раз превосходит наши затраты на поражение.

Напомним

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории рф - поражены военные объекты, подорваны возможности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей - мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА. В то же время противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними.

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны03.05.25, 09:01 • 241212 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Александр Сырский
Украина
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