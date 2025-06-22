Сырский сообщил о завершении первого этапа перехода ВСУ на корпусную систему управления
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Валерий Сырский заявил о завершении первого этапа перехода на корпусную систему управления. Эта реорганизация оптимизирует использование военнослужащих и создает боеспособные резервы для наступательных действий.
Первая очередь армейских корпусов уже успешно прошла боевое слаживание, получила полосы ответственности и определенные комплекты войск. Постепенно продолжается полный переход на корпусную систему управления, которая призвана повысить эффективность действий и оптимизировать нагрузку на командные структуры. Об этом во время пресс-конференции в эфире одного из украинских телеканалов сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Сырский, передает УНН.
Первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершила боевое слаживание и приняла свои полосы ответственности и определенные комплекты войск. Далее – следующие очереди, и так все корпуса займут свои полосы
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Главнокомандующий добавил, что процесс перехода на корпусную систему продолжается и идет практически без задержек.
Я надеюсь, что такая реорганизация даст нам возможность, прежде всего, более рационально использовать наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи, и создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия. Ведь в глухой обороне мы сидеть не собираемся
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