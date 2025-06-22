росія готує нові військові операції на території Європи - Зеленський

У своїй доповіді очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про наміри України завдавати точкових ударів у відповідь на агресію росії, про поглиблення інтелектуального занепаду російського керівництва та підготовку росії нових військових операцій у Європі.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський передає УНН.

Деталі

Багато деталей щодо ситуації в росії, у російському оборонному комплексі. Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій. Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи - ідеться у дописі.

Президент додав, що фіксуються "дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі", що за його словами підтверджує правильність курсу на примус росії до закінчення війни через посилення санкційного тиску. Він зазначив, що Україна також готує спільні рішення для захисту разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом.

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