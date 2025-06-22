росія готує нові військові операції на території Європи - Зеленський

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
15:12 • 5470 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 27860 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 108951 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 110323 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 194404 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 123110 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 136989 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 267938 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 223178 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 95316 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.3м/с
56%
746мм
Популярнi новини
Мешканка Київщини організувала мережу проституції у Сумах: подробиці22 червня, 05:47 • 41554 перегляди
Іран заявив після удару США, що справжня війна "починається прямо зараз" - ЗМІ22 червня, 06:07 • 46666 перегляди
Сумщина розгортає систему захисту від ворожих безпілотників - ОВА22 червня, 06:50 • 25591 перегляди
Скандал у Конча-Заспі: санаторій «Жовтень» можуть віддати Кауфману - ЗМІ22 червня, 09:22 • 30754 перегляди
Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти13:42 • 48919 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 194404 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 267938 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 223178 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 153704 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 202989 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Ентоні Албаніз
Резніков Олексій Юрійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 44343 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 108951 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 51037 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 55796 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 63175 перегляди
Актуальне
B-2 Spirit
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
Крилата ракета
Шахед-136

росія готує нові військові операції на території Європи - Зеленський

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Україна планує точкові удари у відповідь на агресію росії, фіксуючи "інтелектуальний регрес" керівництва окупантів. Санкції завдають "відчутних збитків" економіці рф, підтверджуючи правильність обраного курсу тиску.

росія готує нові військові операції на території Європи - Зеленський

У своїй доповіді очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про наміри України завдавати точкових ударів у відповідь на агресію росії, про поглиблення інтелектуального занепаду російського керівництва та підготовку росії нових військових операцій у Європі.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський передає УНН.

Деталі

Багато деталей щодо ситуації в росії, у російському оборонному комплексі. Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій. Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи

- ідеться у дописі.

Президент додав, що фіксуються "дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі", що за його словами підтверджує правильність курсу на примус росії до закінчення війни через посилення санкційного тиску. Він зазначив, що Україна також готує спільні рішення для захисту разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом. 

Зеленський запровадив нові санкції: у списку Дмитрук та Онищенко22.06.25, 14:25 • 2076 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Європейський Союз
Буданов Кирило Олексійович
Велика Британія
Europe
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9