россия готовит новые военные операции на территории Европы - Зеленский

В своем докладе глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о намерениях Украины наносить точечные удары в ответ на агрессию России, об углублении интеллектуального упадка российского руководства и подготовке Россией новых военных операций в Европе.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Много деталей относительно ситуации в России, в российском оборонном комплексе. Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессий. Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы - говорится в сообщении.

Президент добавил, что фиксируются "очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе", что, по его словам, подтверждает правильность курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного давления. Он отметил, что Украина также готовит совместные решения для защиты вместе, в частности, с Великобританией и Евросоюзом.

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