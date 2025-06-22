россия готовит новые военные операции на территории Европы - Зеленский

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 20717 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 98844 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 104406 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 183463 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 120209 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 135291 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 261596 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 95154 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 96062 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 89047 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.4м/с
55%
746мм
Популярные новости
Жительница Киевщины организовала сеть проституции в Сумах: подробности22 июня, 05:47 • 35517 просмотра
Иран заявил после удара США, что настоящая война "начинается прямо сейчас" - СМИ22 июня, 06:07 • 40000 просмотра
Сумщина разворачивает систему защиты от вражеских беспилотников - ОВА22 июня, 06:50 • 19337 просмотра
Скандал в Конча-Заспе: санаторий «Жовтень» могут отдать Кауфману - СМИ09:22 • 24246 просмотра
Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти13:42 • 32218 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 183463 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 261596 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 147964 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 197282 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 141000 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Энтони Альбанезе
Алексей Резников
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 40661 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 98844 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 47835 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 52807 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 60351 просмотра
Актуальное
Northrop Grumman B-2 Spirit
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета
Шахед-136

россия готовит новые военные операции на территории Европы - Зеленский

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Украина планирует точечные удары в ответ на агрессию россии, фиксируя "интеллектуальный регресс" руководства оккупантов. Санкции наносят "ощутимый ущерб" экономике рф, подтверждая правильность выбранного курса давления.

россия готовит новые военные операции на территории Европы - Зеленский

В своем докладе глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о намерениях Украины наносить точечные удары в ответ на агрессию России, об углублении интеллектуального упадка российского руководства и подготовке Россией новых военных операций в Европе.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Много деталей относительно ситуации в России, в российском оборонном комплексе. Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессий. Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы

- говорится в сообщении.

Президент добавил, что фиксируются "очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе", что, по его словам, подтверждает правильность курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного давления. Он отметил, что Украина также готовит совместные решения для защиты вместе, в частности, с Великобританией и Евросоюзом. 

Зеленский ввел новые санкции: в списке Дмитрук и Онищенко22.06.25, 14:25 • 2008 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Главное управление разведки Украины
Европейский Союз
Кирилл Буданов
Великобритания
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9