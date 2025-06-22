россия готовит новые военные операции на территории Европы - Зеленский
Киев • УНН
Украина планирует точечные удары в ответ на агрессию россии, фиксируя "интеллектуальный регресс" руководства оккупантов. Санкции наносят "ощутимый ущерб" экономике рф, подтверждая правильность выбранного курса давления.
В своем докладе глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о намерениях Украины наносить точечные удары в ответ на агрессию России, об углублении интеллектуального упадка российского руководства и подготовке Россией новых военных операций в Европе.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Много деталей относительно ситуации в России, в российском оборонном комплексе. Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также ради существенного снижения российского потенциала агрессий. Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы
Президент добавил, что фиксируются "очень ощутимые убытки, которые наносят санкции российской экономической системе", что, по его словам, подтверждает правильность курса на принуждение России к окончанию войны через усиление санкционного давления. Он отметил, что Украина также готовит совместные решения для защиты вместе, в частности, с Великобританией и Евросоюзом.
Зеленский ввел новые санкции: в списке Дмитрук и Онищенко22.06.25, 14:25 • 2008 просмотров