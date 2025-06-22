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Зеленский ввел новые санкции: в списке Дмитрук и Онищенко

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 8 юридических лиц, ведущих бизнес на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым. Санкции касаются тех, кто сотрудничает с оккупантами, платит им налоги и оправдывает агрессию.

Зеленский ввел новые санкции: в списке Дмитрук и Онищенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц, ведущих бизнес на оккупированных территориях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ главы государства и Telegram-канал Зеленского. 

Подписал указ о новых санкциях Украины – против тех, кто сотрудничает с оккупантами на нашей земле. Это физические и юридические лица, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту.

- говорится в тексте указа. 

В санкционном списке 13 физических лиц. В том числе и экс-нардеп Александр Онищенко. А также нардеп-беглец Артем Дмитрук. 

Кроме того, санкции введены против 8 юридических лиц. 

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский ввел санкции против причастных к разработке и поставке российских беспилотников20.06.25, 15:02 • 2200 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Крым
Владимир Зеленский
Украина
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