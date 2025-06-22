Зеленський запровадив нові санкції: у списку Дмитрук та Онищенко
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 13 фізичних та 8 юридичних осіб, що ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим. Санкції стосуються тих, хто співпрацює з окупантами, сплачує їм податки та виправдовує агресію.
Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти фізичних та юридичних осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях. Про це УНН повідомляє із посиланням на указ глави держави та Telegram-канал Зеленського.
Підписав указ щодо нових санкцій України – проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту.
У санкційному списку 13 фізичних осіб. Зокрема і екснардеп Олександр Онищенко. А також нардеп-утікач Артем Дмитрук.
Крім того, санкції запроваджені проти 8 юридичних осіб.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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