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Министр обороны Норвегии находится с визитом в Украине: объявлено о выделении дополнительных 400 миллионов долларов на вооружение

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Саннвик посетил Киев, где встретился с Рустемом Умеровым и Александром Сырским. Норвегия выделит дополнительные 400 миллионов долларов на закупку украинского вооружения.

Министр обороны Норвегии находится с визитом в Украине: объявлено о выделении дополнительных 400 миллионов долларов на вооружение

Переговоры с министром обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвиком провели руководитель Минобороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Передает УНН со ссылкой на FB-страницу Rustem Umerov.

Детали

Столицу Украины посетил министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик. Во время переговоров, в которых приняли участие глава Минобороны Украины Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, было уделено внимание следующим аспектам:

Проект скандинавско-балтийской бригады.

Министр Сандвик подтвердил, что Норвегия планирует направить дополнительные $400 миллионов на закупку украинского вооружения — для нужд наших Сил обороны.

- говорится в сообщении Умерова.

Министр обороны Украины также указал, что уже "начали получать вооружение в рамках этой инициативы".

Готовим и оснащаем наших воинов совместно с партнерами.

Также на встрече с Торе Оншуус Сандвиком достигнуто соглашение о дальнейших планах военной помощи. Речь идет о 2026 году - "для наиболее эффективной поддержки украинских защитников".

Среди прочего:

Отдельное внимание уделили перспективам сотрудничества в таких направлениях:

  • производство и совместные закупки БПЛА;
    • индустриальные проекты в области ПВО, радиоэлектроники, перехватчиков;
      • передача новых комплексов NASAMS и боеприпасов, способных сбивать баллистические цели.

        Отметим

        Сегодня днем

        первым визитом президент Владимир Зеленский сообщил о первом официальном визите в Украину министра обороны Норвегии Торе Оншууса Сандвика.

        Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, с акцентом на совместное производство и инвестиции в производство украинского оружия, усиление наших ПВО и боевой авиации. Норвежские F-16 и NASAMS – это весомая составляющая защиты нашего неба. Ценим это и надеемся на дополнительные системы.

        - сообщил президент Украины.

        Зеленский поблагодарил и подчеркнул, что в этом году "постоянная весомая военная поддержка" Украины увеличена до 7 млрд долларов.

        Украина действительно чувствует надежную руку помощи Норвегии

        - говорится в сообщении на странице Зеленского

        Напомним

        Украина планирует точечные удары в ответ на агрессию россии, фиксируя "интеллектуальный регресс" руководства оккупантов.

        Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые международные санкции против россии и усиление внутренней санкционной работы в отношении лиц, сотрудничающих с рф.

        Сырский сообщил о завершении первого этапа перехода ВСУ на корпусную систему управления22.06.25, 12:36 • 3446 просмотров

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        политика
        Рустем Умєров
        НАСАМС
        Александр Сырский
        Норвегия
        Владимир Зеленский
        Украина
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