Министр обороны Норвегии находится с визитом в Украине: объявлено о выделении дополнительных 400 миллионов долларов на вооружение
Киев • УНН
Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Саннвик посетил Киев, где встретился с Рустемом Умеровым и Александром Сырским. Норвегия выделит дополнительные 400 миллионов долларов на закупку украинского вооружения.
Переговоры с министром обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвиком провели руководитель Минобороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
Передает УНН со ссылкой на FB-страницу Rustem Umerov.
Детали
Столицу Украины посетил министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик. Во время переговоров, в которых приняли участие глава Минобороны Украины Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, было уделено внимание следующим аспектам:
Проект скандинавско-балтийской бригады.
Министр Сандвик подтвердил, что Норвегия планирует направить дополнительные $400 миллионов на закупку украинского вооружения — для нужд наших Сил обороны.
Министр обороны Украины также указал, что уже "начали получать вооружение в рамках этой инициативы".
Готовим и оснащаем наших воинов совместно с партнерами.
Также на встрече с Торе Оншуус Сандвиком достигнуто соглашение о дальнейших планах военной помощи. Речь идет о 2026 году - "для наиболее эффективной поддержки украинских защитников".
Среди прочего:
Отдельное внимание уделили перспективам сотрудничества в таких направлениях:
- производство и совместные закупки БПЛА;
- индустриальные проекты в области ПВО, радиоэлектроники, перехватчиков;
- передача новых комплексов NASAMS и боеприпасов, способных сбивать баллистические цели.
Отметим
Сегодня днем
первым визитом президент Владимир Зеленский сообщил о первом официальном визите в Украину министра обороны Норвегии Торе Оншууса Сандвика.
Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, с акцентом на совместное производство и инвестиции в производство украинского оружия, усиление наших ПВО и боевой авиации. Норвежские F-16 и NASAMS – это весомая составляющая защиты нашего неба. Ценим это и надеемся на дополнительные системы.
Зеленский поблагодарил и подчеркнул, что в этом году "постоянная весомая военная поддержка" Украины увеличена до 7 млрд долларов.
Украина действительно чувствует надежную руку помощи Норвегии
Напомним
Украина планирует точечные удары в ответ на агрессию россии, фиксируя "интеллектуальный регресс" руководства оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые международные санкции против россии и усиление внутренней санкционной работы в отношении лиц, сотрудничающих с рф.
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