Министр обороны Норвегии находится с визитом в Украине: объявлено о выделении дополнительных 400 миллионов долларов на вооружение

Переговоры с министром обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвиком провели руководитель Минобороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Передает УНН со ссылкой на FB-страницу Rustem Umerov.

Детали

Столицу Украины посетил министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик. Во время переговоров, в которых приняли участие глава Минобороны Украины Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, было уделено внимание следующим аспектам:

Проект скандинавско-балтийской бригады.

Министр Сандвик подтвердил, что Норвегия планирует направить дополнительные $400 миллионов на закупку украинского вооружения — для нужд наших Сил обороны. - говорится в сообщении Умерова.

Министр обороны Украины также указал, что уже "начали получать вооружение в рамках этой инициативы".

Готовим и оснащаем наших воинов совместно с партнерами.

Также на встрече с Торе Оншуус Сандвиком достигнуто соглашение о дальнейших планах военной помощи. Речь идет о 2026 году - "для наиболее эффективной поддержки украинских защитников".

Среди прочего:

Отдельное внимание уделили перспективам сотрудничества в таких направлениях:

производство и совместные закупки БПЛА;

индустриальные проекты в области ПВО, радиоэлектроники, перехватчиков;

передача новых комплексов NASAMS и боеприпасов, способных сбивать баллистические цели.

Отметим

Сегодня днем

первым визитом президент Владимир Зеленский сообщил о первом официальном визите в Украину министра обороны Норвегии Торе Оншууса Сандвика.

Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, с акцентом на совместное производство и инвестиции в производство украинского оружия, усиление наших ПВО и боевой авиации. Норвежские F-16 и NASAMS – это весомая составляющая защиты нашего неба. Ценим это и надеемся на дополнительные системы. - сообщил президент Украины.

Зеленский поблагодарил и подчеркнул, что в этом году "постоянная весомая военная поддержка" Украины увеличена до 7 млрд долларов.

Украина действительно чувствует надежную руку помощи Норвегии - говорится в сообщении на странице Зеленского

Напомним

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