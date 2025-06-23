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107 бойових зіткнень за добу: розкрито деталі потужних атак на фронті

Київ • УНН

 • 1930 перегляди

22 червня 2025 року на фронті відбулося 107 бойових зіткнень, з них 36 на Покровському напрямку. Російські війська також здійснили численні ракетні, авіаційні удари та застосували дрони-камікадзе.

107 бойових зіткнень за добу: розкрито деталі потужних атак на фронті

З початку доби 22 червня на російсько-українському фронті відбулося 107 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 36 разів, на Північно-Слобожанському і Курському – 17. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) від 22.06.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, з початку доби відбулося 107 боєзіткнень.

Противник завдав трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 60 КАБ. Крім того, застосував 1099 дронів-камікадзе, здійснив 4439 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ

- йдеться у звіті.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 15 штурмових дій окупантів. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів намагався штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка. Н

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб та Колодязі на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед в районах Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 12 штурмових дій противника, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Три бойових зіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 166 окупантів та поранили ще 121. Знешкоджено бойову броньовану машину, п’ять автомобілів, десять мотоциклів, дві гармати, вісім антен керування безпілотними літальними апаратами, безпілотний літальний апарат "Молнія", термінал супутникового зв’язку, станцію РЕБ, антену зв’язку та генератор противника. Також значно пошкоджено бойову броньовану машину, три мотоцикли, реактивну систему залпового вогню "БМ-21" та чотири артилерійські системи російських окупантів

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко та Вільне Поле. Наразі триває два боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

Ексміністр оборони України Олексій Резніков вважає, що заява російського міноборони про наступ на Дніпропетровську область має політичне значення. Він стверджує, що це робиться для підвищення ставок на переговорах та створення ілюзії виконання "цілей СВО" для внутрішньої аудиторії, оскільки економічна ситуація в росії критична.

Сили оборони звільнили Андріївку на Сумщині - Deep State22.06.25, 17:27 • 11110 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
БМ-21 «Град»
Резніков Олексій Юрійович
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
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