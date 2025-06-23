107 боевых столкновений за сутки: раскрыты детали мощных атак на фронте

С начала суток 22 июня на российско-украинском фронте произошло 107 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 36 раз, на Северо-Слобожанском и Курском – 17. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от 22.06.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала суток произошло 107 боестолкновений.

Противник нанес три ракетных и 50 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 60 КАБ. Кроме того, применил 1099 дронов-камикадзе, совершил 4439 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в отчете.

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 15 штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз пытался штурмовать позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Стройся и Фиголевка. Н

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.

Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб и Колодязи на Лиманском направлении.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часова Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дылеевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили 12 штурмовых действий противника, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты проявляли активность вблизи населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Промінь, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 166 оккупантов и ранили еще 121. Обезврежена боевая бронированная машина, пять автомобилей, десять мотоциклов, две пушки, восемь антенн управления беспилотными летательными аппаратами, беспилотный летательный аппарат "Молния", терминал спутниковой связи, станция РЭБ, антенна связи и генератор противника. Также значительно повреждены боевая бронированная машина, три мотоцикла, реактивная система залпового огня "БМ-21" и четыре артиллерийские системы российских оккупантов - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко и Вольное Поле. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников считает, что заявление российского минобороны о наступлении на Днепропетровскую область имеет политическое значение. Он утверждает, что это делается для повышения ставок на переговорах и создания иллюзии выполнения "целей СВО" для внутренней аудитории, поскольку экономическая ситуация в России критическая.

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