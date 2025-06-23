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Втрати окупантів за добу: 1010 військових, танк і 58 артсистем знищено

Київ • УНН

 • 702 перегляди

За минулу добу російські окупанти зазнали значних втрат: ліквідовано 1010 військових, один танк та 58 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2025 року сягнули понад мільйона особового складу.

Втрати окупантів за добу: 1010 військових, танк і 58 артсистем знищено

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1010 військових один танк та 58 артилерійських систем. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1012500 (+1010) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10965 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 22872 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 29490 (+58)
          • РСЗВ ‒ 1423 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1188 (0)
              • літаків ‒ 416 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41717 (+138)
                    • крилаті ракети ‒ 3376 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52861 (+127)

                            Дані уточнюються.

                            Нагадаємо

                            З початку доби 22 червня на російсько-українському фронті відбулося 107 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 36 разів, на Північно-Слобожанському і Курському – 17. Російські війська також здійснили численні ракетні, авіаційні удари та застосували дрони-камікадзе.

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                            Gas TTF
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