У Дніпрі пролунали вибухи: місто під ударами балістики

У Дніпрі чутно звуки вибуху після попередження Повітряних сил про швидкісні цілі на місто, повідомляє УНН.

О 10:58 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Пізніше написали про швидкісну ціль на Дніпро.

Після чого в місті пролунав вибух.

О 11:03 в ПС ЗСУ попередили про ще одну швидкісну ціль на Дніпро.



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