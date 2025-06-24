У Дніпрі пролунали вибухи: місто під ударами балістики
Київ • УНН
У Дніпрі пролунали вибухи після попередження Повітряних сил про швидкісні цілі. Загроза застосування балістичного озброєння була оголошена з північно-східного напрямку.
У Дніпрі чутно звуки вибуху після попередження Повітряних сил про швидкісні цілі на місто, повідомляє УНН.
О 10:58 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Пізніше написали про швидкісну ціль на Дніпро.
Після чого в місті пролунав вибух.
О 11:03 в ПС ЗСУ попередили про ще одну швидкісну ціль на Дніпро.
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