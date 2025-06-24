Укрзалізниця: через удар рф по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд Одеса-Запоріжжя
Київ • УНН
Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Пасажирів оперативно перевели в укриття, Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад для їх доставки до Запоріжжя.
Внаслідок удару російських військ по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд Одеса-Запоріжжя, пасажирів перевели в укриття, готують підмінний рухомий склад, повідомили а АТ "Укрзалізниця" у вівторок, пише УНН.
Внаслідок терористичного удару росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса - Запоріжжя. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває
Як вказано, на місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги.
"Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.
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