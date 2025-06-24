Укрзалізниця: из-за удара рф по Днепропетровщине поврежден поезд Одесса-Запорожье
Киев • УНН
В результате террористического удара россии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, Укрзалізниця готовит подменный подвижной состав для их доставки в Запорожье.
В результате удара российских войск по Днепропетровщине поврежден поезд Одесса-Запорожье, пассажиров перевели в укрытие, готовят подменный подвижной состав, сообщили в АО "Укрзализныця" во вторник, пишет УНН.
В результате террористического удара россии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса - Запорожье. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается
Как указано, на место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи.
"Укрзализныця готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье", - говорится в сообщении.
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