Укрзалізниця: из-за удара рф по Днепропетровщине поврежден поезд Одесса-Запорожье

В результате удара российских войск по Днепропетровщине поврежден поезд Одесса-Запорожье, пассажиров перевели в укрытие, готовят подменный подвижной состав, сообщили в АО "Укрзализныця" во вторник, пишет УНН.

В результате террористического удара россии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса - Запорожье. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается - сообщили в УЗ.

Как указано, на место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

"Укрзализныця готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье", - говорится в сообщении.

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