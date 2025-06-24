В Днепре из-за вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие

российская армия днем во вторник, 24 июня, нанесла баллистический удар по Днепру. Повреждена гражданская инфраструктура: общежитие, гимназия, админздание. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание. Изуродован поезд. Травмы получили его пассажиры. Попал агрессор и по городу Самар. Детали уточняем. Всюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие - говорится в сообщении.

Напомним

Враг совершил атаку на Днепр, в результате чего прозвучала серия взрывов. Информация о последствиях сейчас уточняется.

В результате террористического удара россии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, Укрзализныця готовит подменный подвижной состав для их доставки в Запорожье.