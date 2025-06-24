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В Днепре из-за вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

В Днепре вражеская атака повредила гражданскую инфраструктуру, включая общежитие и гимназию, а также изуродовала поезд, причинив травмы пассажирам. Агрессор также попал по городу Самар, где есть погибшие и пострадавшие.

В Днепре из-за вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие

российская армия днем во вторник, 24 июня, нанесла баллистический удар по Днепру. Повреждена гражданская инфраструктура: общежитие, гимназия, админздание. Есть погибшие и пострадавшие.  Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание. Изуродован поезд. Травмы получили его пассажиры. Попал агрессор и по городу Самар. Детали уточняем. Всюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие

- говорится в сообщении.

Напомним

Враг совершил атаку на Днепр, в результате чего прозвучала серия взрывов. Информация о последствиях сейчас уточняется.

В результате террористического удара россии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, Укрзализныця готовит подменный подвижной состав для их доставки в Запорожье.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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