Удар РФ по Днепру 24 июня: число пострадавших возросло, среди них - дети

В Днепре количество пострадавших в результате российской ракетной атаки 24 июня увеличилось до 153 человек. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Как отметил Лысак, среди тех, кто остается в больницах, – 12 человек в тяжелом состоянии.

Также медицинскую помощь оказали уже 18 детям, самому маленькому из которых – всего полгода, добавил чиновник.

Напомним

Во вторник, 24 июня, российские оккупанты ударили ракетами по городу Днепр. Вражеская атака повредила гражданскую инфраструктуру, включая общежитие и гимназию, а также изуродовала поезд, причинив травмы пассажирам.

В результате атаки по Днепру погибли 11 человек, более 100 человек пострадали.

Кроме того, российские ракеты попали по городу Самар Днепропетровской области. Там тоже есть погибшие и пострадавшие.