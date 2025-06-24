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Удар РФ по Днепру 24 июня: число пострадавших возросло, среди них - дети

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Число пострадавших от российской ракетной атаки в Днепре 24 июня возросло до 153 человек, 12 из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 18 детей, самому младшему полгода.

Удар РФ по Днепру 24 июня: число пострадавших возросло, среди них - дети

В Днепре количество пострадавших в результате российской ракетной атаки 24 июня увеличилось до 153 человек. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Как отметил Лысак, среди тех, кто остается в больницах, – 12 человек в тяжелом состоянии.

Также медицинскую помощь оказали уже 18 детям, самому маленькому из которых – всего полгода, добавил чиновник.

Напомним

Во вторник, 24 июня, российские оккупанты ударили ракетами по городу Днепр. Вражеская атака повредила гражданскую инфраструктуру, включая общежитие и гимназию, а также изуродовала поезд, причинив травмы пассажирам.

В результате атаки по Днепру погибли 11 человек, более 100 человек пострадали.

Кроме того, российские ракеты попали по городу Самар Днепропетровской области. Там тоже есть погибшие и пострадавшие.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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