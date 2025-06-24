Не лише потяг: куди ще влучили російські ракети у Дніпрі 24 червня

Внаслідок удару російськими ракетами по Дніпру 24 червня є влучання по пасажирському потягу, який виконував рейс з Одеси до Запоріжжя. Пасажири отримали травми, але загиблих нема, повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

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На щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса — Запоріжжя, біля якого сталася влучання ворожої ракети. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога – заявили в компанії.

Там додали: для доставки людей в Запоріжжя вже призначено додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00.

Про влучання в потяг також повідомив і голова Офісу президента Україні Андрій Єрмак. Він опублікував відео атаки і її наслідків.

Поїзд Одеса-Запоріжжя постраждав внаслідок російського удару балістикою по Дніпру. Цивільний потяг, звичайні люди. росіяни - терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні – написав Єрмак.

Також він повідомив про влучання в Дніпрі у школи і дитячі садочки, внаслідок чого є загиблі. Аналогічну інформацію озвучив і міський голова Дніпра Борис Філатов.

Після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі. Попередньо є один загиблий – написав Філатов у Telegram.

Нагадаємо

У вівторок, 24 червня, російські окупанти вдарили по Дніпру балістичними ракетами: в місті пролунала серія вибухів.

Внаслідок атаки був пошкоджений поїзд №52 Одеса — Запоріжжя, пасажирів перевели в укриття. Також через ворожу атаку були пошкоджені гімназія і гуртожиток: крім того, є влучання по місту Самар, де є загиблі і постраждалі.