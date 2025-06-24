Не только поезд: куда еще попали российские ракеты в Днепре 24 июня

В результате удара российскими ракетами по Днепру 24 июня есть попадание по пассажирскому поезду, который выполнял рейс из Одессы в Запорожье. Пассажиры получили травмы, но погибших нет, сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

К счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса — Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты. Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь – заявили в компании.

Там добавили: для доставки людей в Запорожье уже назначен дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.

О попадании в поезд также сообщил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он опубликовал видео атаки и ее последствий.

Поезд Одесса-Запорожье пострадал в результате российского удара баллистикой по Днепру. Гражданский поезд, обычные люди. россияне - террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне – написал Ермак.

Также он сообщил о попадании в Днепре в школы и детские сады, в результате чего есть погибшие. Аналогичную информацию озвучил и городской голова Днепра Борис Филатов.

После очередного вражеского обстрела в Днепре пострадали 14 школ и детских садов. Повреждены также городская больница и поликлиника. Есть значительные разрушения в частном секторе. Предварительно есть один погибший – написал Филатов в Telegram.

Напомним

Во вторник, 24 июня, российские оккупанты ударили по Днепру баллистическими ракетами: в городе прозвучала серия взрывов.

В результате атаки был поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье, пассажиров перевели в укрытие. Также из-за вражеской атаки были повреждены гимназия и общежитие: кроме того, есть попадание по городу Самар, где есть погибшие и пострадавшие.