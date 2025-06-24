Зеленский об атаке рф на Днепр: нужно значительное усиление санкций против россии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Днепр и область, где уже 11 погибших и более 160 пострадавших. Он отметил важность усиления санкций против россии, которая не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Днепр и область, где, по приведенным данным, уже 11 погибших и более 160 пострадавших, отметив, что важно максимально ограничивать схемы, объединяющие россию с сообщниками, и требуется значительное усиление санкций против рф, пишет УНН.
Детали
"На Днепропетровщине оказывают помощь всем, кто пострадал от удара российской баллистики. По состоянию на сейчас известно о более 160 раненых. К сожалению, 11 человек погибли. Продолжается разбор завалов, поэтому количество погибших может, к сожалению, увеличиться. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал Зеленский.
Президент отметил, что этот удар затронул много гражданской инфраструктуры: дома, школы, даже обычный пассажирский поезд. "Более 500 пассажиров было в поезде. Пять вагонов разбиты. Без жертв. Всем раненым оказана помощь. Очередной российский удар по жизни", - указал Зеленский.
"россия не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран. россия не способна производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которой этот безумный режим в москве сам не обладает. Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие россию с сообщниками. Требуется и значительное усиление санкций против россии", - подчеркнул Президент.
"Мы четко знаем, за что боремся, и это защита жизни. россия четко знает, почему она продолжает войну, и это пренебрежение к жизни и попытка очистить нашу землю от людей. Это не та борьба, в которой сложно выбрать сторону. Быть с Украиной - это защищать жизнь. Я благодарен всем, кто помогает. Прямо сейчас, в эти дни, мы делаем все, чтобы стало больше поддержки для наших людей, для нашего государства", - подытожил Зеленский.
Удар РФ по Днепру 24 июня: число пострадавших возросло, среди них - дети24.06.25, 16:15 • 900 просмотров