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Зеленский об атаке рф на Днепр: нужно значительное усиление санкций против россии

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Днепр и область, где уже 11 погибших и более 160 пострадавших. Он отметил важность усиления санкций против россии, которая не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран.

Зеленский об атаке рф на Днепр: нужно значительное усиление санкций против россии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Днепр и область, где, по приведенным данным, уже 11 погибших и более 160 пострадавших, отметив, что важно максимально ограничивать схемы, объединяющие россию с сообщниками, и требуется значительное усиление санкций против рф, пишет УНН.

Детали

"На Днепропетровщине оказывают помощь всем, кто пострадал от удара российской баллистики. По состоянию на сейчас известно о более 160 раненых. К сожалению, 11 человек погибли. Продолжается разбор завалов, поэтому количество погибших может, к сожалению, увеличиться. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал Зеленский.

Президент отметил, что этот удар затронул много гражданской инфраструктуры: дома, школы, даже обычный пассажирский поезд. "Более 500 пассажиров было в поезде. Пять вагонов разбиты. Без жертв. Всем раненым оказана помощь. Очередной российский удар по жизни", - указал Зеленский.

"россия не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран. россия не способна производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которой этот безумный режим в москве сам не обладает. Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие россию с сообщниками. Требуется и значительное усиление санкций против россии", - подчеркнул Президент.

"Мы четко знаем, за что боремся, и это защита жизни. россия четко знает, почему она продолжает войну, и это пренебрежение к жизни и попытка очистить нашу землю от людей. Это не та борьба, в которой сложно выбрать сторону. Быть с Украиной - это защищать жизнь. Я благодарен всем, кто помогает. Прямо сейчас, в эти дни, мы делаем все, чтобы стало больше поддержки для наших людей, для нашего государства", - подытожил Зеленский.

Удар РФ по Днепру 24 июня: число пострадавших возросло, среди них - дети24.06.25, 16:15 • 900 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Днепр
Владимир Зеленский
Украина
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