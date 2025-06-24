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Зеленський про атаку рф на Дніпро: потрібне значне посилення санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф на Дніпро та область, де вже 11 загиблих та понад 160 постраждалих. Він наголосив на важливості посилення санкцій проти росії, яка не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн.

Зеленський про атаку рф на Дніпро: потрібне значне посилення санкцій проти росії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф на Дніпро та область, де, за наведеними даними, вже 11 загиблих та понад 160 постраждалих, зазначивши, що важливо максимально обмежувати схеми, що поєднують росію зі спільниками, і потрібне значне посилення санкцій проти рф, пише УНН.

Деталі

"На Дніпровщині надають допомогу всім, хто постраждав від удару російської балістики. Станом на зараз відомо про понад 160 поранених. На жаль, 11 людей загинули. Триває розбір завалів, тож кількість загиблих може, на жаль, збільшитись. Мої співчуття всім рідним та близьким", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. "Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу. Черговий російський удар по життю", - вказав Зеленський.

"росія не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн. росія не здатна виробляти сотні видів іншої зброї без компонентів, обладнання та експертизи, якою цей божевільний режим у москві сам не володіє. Саме тому важливо максимально обмежувати схеми, що поєднують росію зі спільниками. Потрібне і значне посилення санкцій проти росії", - наголосив Президент.

"Ми чітко знаємо, за що боремось, і це захист життя. росія чітко знає, чому вона продовжує війну, і це зневага до життя й намагання очистити нашу землю від людей. Це не та боротьба, у якій складно обрати сторону. Бути з Україною - це захищати життя. Я вдячний усім, хто допомагає. Просто зараз, цими днями, ми робимо все, щоб стало більше підтримки для наших людей, для нашої держави", - підсумував Зеленський.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Дніпро (місто)
Володимир Зеленський
Україна
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