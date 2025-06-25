В Запорожской области прогремели взрывы: жителей просят оставаться в безопасных местах
Киев • УНН
В ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы, сообщил руководитель ОВА Иван Федоров. Перед этим Воздушные силы сообщали о скоростной цели и БпЛА в регионе, а также о движении "шахедов" из Черного моря.
В Запорожской области в ночь на среду, 25 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он в Telegram.
Ранее Воздушные силы (ВС) сообщили о скоростной цели на Запорожье.
БпЛА в Запорожской области в северо-западном направлении
Также мониторинговые каналы предупреждали о движении большого количества "шахедов" из Черного моря в направлении Доброполья, Дружковки и Вилково.
Напомним
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