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В Запорожской области прогремели взрывы: жителей просят оставаться в безопасных местах

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы, сообщил руководитель ОВА Иван Федоров. Перед этим Воздушные силы сообщали о скоростной цели и БпЛА в регионе, а также о движении "шахедов" из Черного моря.

В Запорожской области прогремели взрывы: жителей просят оставаться в безопасных местах

В Запорожской области в ночь на среду, 25 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он в Telegram.

Ранее Воздушные силы (ВС) сообщили о скоростной цели на Запорожье.

БпЛА в Запорожской области в северо-западном направлении

- уточнили в ВС.

Также мониторинговые каналы предупреждали о движении большого количества "шахедов" из Черного моря в направлении Доброполья, Дружковки и Вилково.

Напомним

Накануне российские дроны атаковали бригаду облэнерго в Запорожье. В результате удара один из работников был ранен.

Удар по Днепру, повреждение поезда "Одесса – Запорожье": 10 пассажиров, в том числе трое детей, обратились в больницы24.06.25, 18:02 • 2290 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Запорожская область
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