Вражеская атака на Запорожье: вспыхнули пожары, повреждены предприятие и гаражи

В результате ночной атаки российских беспилотников в Запорожье вспыхнули пожары и получили повреждения нежилые здания. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Россияне нанесли не менее 6 ударов БПЛА по территории областного центра. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары. - написал он.

Федоров добавил, что люди не пострадали.

Напомним

Пять человек пострадали в результате 469 вражеских ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области 24 июня, включая Запорожье, Васильевский и Пологовский районы. Зафиксировано 23 сообщения о разрушениях имущества, в том числе жилья и автомобилей.