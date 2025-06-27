Вражеская атака на Запорожье: вспыхнули пожары, повреждены предприятие и гаражи
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали Запорожье ночью, вызвав пожары. В результате по меньшей мере шести ударов повреждены промышленное предприятие и гаражный кооператив, пострадавших нет.
В результате ночной атаки российских беспилотников в Запорожье вспыхнули пожары и получили повреждения нежилые здания. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Россияне нанесли не менее 6 ударов БПЛА по территории областного центра. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары.
Федоров добавил, что люди не пострадали.
Напомним
Пять человек пострадали в результате 469 вражеских ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области 24 июня, включая Запорожье, Васильевский и Пологовский районы. Зафиксировано 23 сообщения о разрушениях имущества, в том числе жилья и автомобилей.