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Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Силы обороны 27 июня ликвидировали 970 военнослужащих РФ, а также 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем и 87 БПЛА. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения превысили 1 миллион человек.

Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

За прошедшие сутки 27 июня Силы обороны ликвидировали 970 военнослужащих армии РФ, а также десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 1016720 (+970) человек,
    • танков ‒ 10969 (+1) ед,
      • боевых бронированных машин ‒ 22896 (+4) ед,
        • артиллерийских систем – 29630 (+13) ед,
          • РСЗО – 1425 (+0) ед,
            • средства ПВО ‒ 1188 (+0) ед,
              • самолетов ‒ 416 (+0) ед,
                • вертолетов ‒ 337 (+0) ед,
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42240 (+87),
                    • крылатые ракеты ‒ 3388 (+0),
                      • корабли / катера ‒ 28 (+0) ед,
                        • подводные лодки ‒ 1 (+0) ед,
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53284 (+89) ед,
                            • специальная техника ‒ 3921 (+0).

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                              Ольга Розгон

                              Ольга Розгон

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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