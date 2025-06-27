Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Силы обороны 27 июня ликвидировали 970 военнослужащих РФ, а также 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 13 артиллерийских систем и 87 БПЛА. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения превысили 1 миллион человек.
За прошедшие сутки 27 июня Силы обороны ликвидировали 970 военнослужащих армии РФ, а также десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 1016720 (+970) человек,
- танков ‒ 10969 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22896 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 29630 (+13) ед,
- РСЗО – 1425 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1188 (+0) ед,
- самолетов ‒ 416 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42240 (+87),
- крылатые ракеты ‒ 3388 (+0),
- корабли / катера ‒ 28 (+0) ед,
- подводные лодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53284 (+89) ед,
- специальная техника ‒ 3921 (+0).
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